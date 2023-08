Frédéric Giovansili Tikehau Capital

En poste chez JP Morgan, à Londres, directeur de l'activité Fixed Income en France, en Belgique et au Luxembourg chez Citi et Merrill Lynch, responsable des marchés de capitaux en France, Belgique et Luxembourg chez Citi, basé à Londres puis à Paris, responsable de l’activité vente des marchés de capitaux et financements structurés pour l’Europe de l’Ouest et du Nord au sein de Nomura, à Paris (2017). Directeur général adjoint au sein de Tikehau Investment Management (depuis 2019) puis, en parallèle, directeur général adjoint de Tikehau Capital (depuis 2023).