© Laurent Cicolella

Olivier Pauchaut Groupama Asset Management

Début de carrière chez Gilbert Dupont puis analyste sell-side d’abord en charge du secteur bancaire chez Natixis (1999). Groupe Bryan Garnier & Co (2011) : analyste financier sell-side sur le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs en France, Allemagne et Suisse (2011) puis directeur du pôle de recherche de la banque d'investissement (2014). Responsable de la recherche financière et ESG au sein de Groupama Asset Management (depuis 2023).