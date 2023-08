Laurence Broseta Groupe Keolis Directrice générale international

Parcours professionnel

Directrice internationale de RATP Dev et membre du directoire, en charge de plusieurs activités notamment en Europe, en Asie et aux Etats-Unis (2008). Transdev : directrice générale France, membre du Comex (2013), participante à la fusion entre Transdev et Veolia Transport, directrice internationale de Transdev, en charge de l’Europe du Sud et du Nord, de l’Asie, du Pacifique, de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique (2016). UGI International : directrice générale en charge de la France et du Benelux (2019), responsabilité étendue à l’ensemble du périmètre international (2021). Directrice générale international et membre du comité exécutif groupe au sein de Keolis (à compter de début septembre 2023).