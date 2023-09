© Guillaume Marbeck Julien Polenne Bryan, Garnier & Co Managing Director, Private Capital Markets en Europe

Parcours professionnel

Fondateur et directeur de l'équipe de conseil en placements privés au sein de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, chargé du pilotage de la transformation stratégique des lignes métiers de la banque d’investissement et Director en banque d’investissement spécialisé dans les financements structurés et le conseil financier pour la région Asie Pacifique, basé à Hong Kong et à Singapour, chez BNP Paribas. Managing Director, Private Capital Markets en Europe au sein de Bryan, Garnier & Co (depuis 2023).

Diplômes :