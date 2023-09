© Julien Hay Julien Huel Groupe Barrière Directeur général hôtellerie et restauration 40 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en tant qu’auditeur financier au sein du cabinet PwC (2006). Groupe Barrière (depuis 2010) : contrôleur financier groupe (2010), responsable du lancement de la filiale LB Services (2014), directeur général des opérations restauration (2016), directeur général restauration et directeur général adjoint transformation (2018), directeur général adjoint stratégie et développement (2021) puis directeur général hôtellerie et restauration (depuis 2023) et membre du comité exécutif du groupe.

Diplômes : Magistère de sciences de gestion Université Paris Dauphine - PSL