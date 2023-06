Julien Alzounies Leader Insurance Directeur général du groupe

Parcours professionnel

Début de carrière dans le conseil en management chez Capgemini Consulting (2004-08) puis manager chez Stanwell Consulting (2008-10). Chargé du pilotage de la conduite du changement sur des programmes internationaux de transformation du groupe Axa. Chef de projet senior (2012) puis responsable des équipes de gestion comptes nationaux et internationaux au sein du département opérations & coordination internationale (2014) au sein d’AIG Europe Limited en France, directeur exécutif opérations & service clients et membre du comité de direction d’AIG France (2016). Chief Operating Officer et membre du comité exécutif (2020) au sein des équipes de Marsh France, périmètre étendu à la Belgique et au Luxembourg (fin 2020) puis Managing Director - France & BeLux Chief Operating Officer (2021). Directeur général opérationnel (2022) puis directeur général du groupe (depuis 2023) chez Leader Insurance.

Diplômes : Skema Business School