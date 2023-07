Julia Haake

Xavier Larnaudie-Eiffel Groupement Français des Bancassureurs

Sous-préfet, différentes responsabilités en lien avec les questions internationales et monétaires européennes à la direction du Trésor, conseiller Europe du ministre de l'Economie Edmond Alphandery (1993) chargé des affaires européennes et internationales, sous-directeur des assurances (1994) à la direction du Trésor, directeur de cabinet du commissaire européen aux affaires économiques et monétaires Yves Thibault de Silguy (1995-00), vice-président de Solving International, en charge des secteurs financiers et bancaires pour l'Europe et le Brésil (2000). CNP Assurances : membre du directoire (2003), directeur général adjoint (2017) puis, en parallèle, deuxième dirigeant effectif (2018-22). Délégué général adjoint (janvier 2023) puis délégué général (depuis juillet 2023) du Groupement Français des Bancassureurs.