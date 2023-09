Joost Notenboom Omnes Directeur ESG et durabilité

Parcours professionnel

Expérience acquise chez KPMG, EY et auprès de gérants d’actifs aux Pays-Bas et en Autralie, conseiller auprès de plusieurs gérants de fonds de capital-risque. Directeur ESG (environnement, social et gouvernance) et durabilité chez Omnes Capital (depuis 2023).

Diplômes :