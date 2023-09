Jérôme Gossé Sompo International Head of Cyber, Insurance, Continental Europe

Parcours professionnel

Début de carrière en qualité d’Insurance Assistant au sein du département sinistres de Marsh Canada (2004) puis Client Representative au sein du département Media/Retail, conseiller spécialisé (2006) au sein de l’équipe Finpro Marsh France. Zurich (2011) : souscripteur responsabilité civile professionnelle et cyber (2011), responsable de l’équipe responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile des mandataires sociaux au sein du département lignes financières de Zurich en France (2014) puis responsable de la souscription risques cyber pour l’Europe et le Moyen-Orient (2015) au sein de Zurich Global Corporate. Head of Cyber pour l’Europe continentale et la région Moyen-Orient et Afrique chez Chubb European Group. Head of Cyber, Insurance, Continental Europe chez Sompo International (depuis 2023).

Diplômes : DESS droit du numérique et des nouvelles technologies Université Paris XI Sud