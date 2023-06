Delphine Devilliers Deloitte

Deloitte (depuis 1993) : membre de l'équipe audit grand compte, notamment basée à Londres dans le cadre du programme d’échange international, participante à la mise en place d'une nouvelle organisation et de process au sein de la direction qualité risques Financial Advisory, Business Risk Leader pour Financial Advisory pour la France et l'Afrique (2021), membre des Codir Financial Advisory et direction qualités risques (depuis 2021), associée Financial Advisory (depuis 2023).