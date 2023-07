Frédéric du Beaudiez Inter Mutuelles Assistance

Expérience du conseil notamment chez Roland Berger dans les secteurs de l’assurance et de l’assistance (incendies, accidents et risques divers et santé), responsabilités de direction au sein de grands groupes internationaux de la mobilité et du tourisme (Mercedes-Benz Financial Services France, Louvre Hotels) puis expérience entrepreneuriale dans le domaine de la santé au travers d’une structure dédiée à l’amélioration de la qualité de vie de personnes atteintes du cancer. Directeur délégué à la direction du groupe, chargé de la stratégie, du marketing et du développement au sein d'Inter Mutuelles Assistance (depuis 2023).