Jean-Patrice Prudhomme

Christelle Huguet Ipsen

Pfizer : Chief Scientific Officer (CSO) dans les maladies génito-urinaires, responsable mondiale de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamie et du métabolisme puis CSO dans l'inflammation et l'immunologie. Responsable de la recherche interne chez Alexion dans les maladies rares puis CSO de X-Chem Inc & ZebiAI Therapeutics. Ipsen (depuis 2020) : vice-présidente senior, directrice de la recherche, de l'innovation externe et du développement précoce (depuis 2020) puis vice-présidente exécutive, directrice de la recherche et du développement et membre de l'Executive Leadership Team (à compter du 22 septembre 2023).