Jean-Maxime Jouis BNP Paribas Real Estate Membre du directoire, Global Head of Investment Management

Parcours professionnel

BNP Paribas REIM France (2007) : successivement, Asset Manager, Fund Manager, directeur du Fund Management, Global Head of Fund Management & Private Investors et membre du directoire, président du directoire (2022). Global Head of Investment Management et membre du directoire de BNP Paribas Real Estate (depuis 2023).

Diplômes : Master en management Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales - ESSEC