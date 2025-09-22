© Leo Greau Jean-François Morineau BNP Paribas Real Estate Advisory France Directeur général adjoint conseil résidentiel & Hospitality

Parcours professionnel

Jean-François Morineau a débuté sa carrière dans l’immobilier résidentiel en 1995 au sein du groupe Orpi comme directeur commercial. Il rejoint Foncia au même poste en 1998, puis Lamy/Gestrim (devenu Nexity) comme directeur du développement en 2001. Il intègre BNP Paribas Real Estate en 2003 comme directeur général délégué des activités résidentielles : il y pilote la commercialisation du résidentiel ancien, notamment les ventes en bloc et par lot, pour le compte d’investisseurs institutionnels, bailleurs sociaux ou collectivités. Désormais, son périmètre inclut l’intégration de la commercialisation du résidentiel neuf en tant que directeur général adjoint conseil résidentiel & Hospitality de BNP Paribas Real Estate Advisory France depuis septembre 2025. A ce titre, il est membre du comité de direction.