Nomination le 22 septembre 2025
Mathilde Vinet
CDC Investissement Immobilier
Directrice maîtrise d'ouvrage et développement durable
49 ans
Parcours professionnel
Mathilde Vinet a débuté sa carrière chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France comme conductrice de travaux en 2000. En 2006, elle rejoint Icade Tertial au poste de chef de projets, puis Atream comme asset manager, en 2009. En 2011, elle poursuit son parcours chez Icade Foncière Tertiaire comme directrice du développement puis rejoint Redman. Avant de rejoindre CDC Investissement Immobilier, elle était directrice chez Calq Consultants depuis 2021. Elle est nommée directrice maîtrise d’ouvrage & développement durable de CDC Investissement Immobilier à compter du 22 septembre 2025. A ce titre, elle est membre du comité de direction.
Diplômes :
-
Ingénieur ETP Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie - ESTP (2000)