© Société Générale Zvi Wohlgemuth Société Générale Corporate & Investment Banking Responsable mondial développement et financements exports structurés

Parcours professionnel

Zvi Wohlgemuth rejoint Société Générale en 2007, où il est en charge du financement de projets et distribution de prêts pour le Moyen-Orient. En 2015, il est nommé responsable du financement de projets et du financement d’actifs pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi que de la syndication crédits pour la région Communauté Européenne, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il est nommé responsable de Global Banking & Advisory au Royaume-Uni en 2022. En parallèle de cette dernière fonction, il est nommé responsable mondial développement et financements exports structurés en septembre 2025. Il débute sa carrière comme développeur logiciel, puis occupe des postes chez HSBC et RBS dans le domaine du financement de projets et des infrastructures.

Diplômes : Bachelors en génie civil et ouvrages University College London (1999) - Londres Royaume-Uni