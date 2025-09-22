Depuis 2011, Vincent Marinet a occupé plusieurs fonctions au sein de la Direction générale du Trésor, au ministère de l’Economie et des Finances, notamment comme adjoint au chef du bureau de la politique commerciale et comme délégué à São Paulo auprès du chef du service économique de Brasília. Il a ensuite été chef du bureau du commerce extérieur, des investissements étrangers et de l’attractivité, puis chef du bureau des financements exports. Enfin, depuis 2021, il était délégué aux enjeux numériques auprès du directeur général du Trésor. Avant 2011, il a débuté sa carrière à la Direction générale de la modernisation de l'État où il a contribué à la révision générale des politiques publiques. À compter du 29 septembre 2025, il devient directeur général de France Invest.
Daniel Delghavi a de l'expérience en transactions de financement de dette en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, acquise notamment chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Il devient Principal chez Keensight Capital à compter du 23 septembre 2025.
Zoe Clarke a plus de 20 ans d'expérience en conseil en financement. Récemment, elle était Partner chez EY, où elle dirigeait l’équipe Mid-Market and Leveraged Finance Debt Advisory. Elle prend le poste de Head of Capital Markets chez Keensight Capital à compter du 23 septembre 2025.
Gabriele Perri a occupé les postes de Risk Manager puis Senior Risk Analyst chez Amundi Asset Management à Milan, Paris, Boston et Dublin, contribuant à des projets stratégiques d’acquisitions et de conformité internationale. Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas Securities Services à Milan. Il est nommé directeur d'investissement au sein de l'équipe European Private Markets du pôle Capital Solutions, chez LBP AM, en septembre 2025.
Agathe Siebert a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie où elle a accompagné des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire dans leur transformation liée à l’intelligence artificielle et à la donnée. Agathe est nommée AI Project Manager chez Argos à partir du 23 septembre 2025.
Caroline Level-Cottard a rejoint Gecina en 2021 au sein de la direction des investissements et en a pris la tête en 2023. Sous sa responsabilité, le groupe a procédé à des cessions et acquisitions pour un montant cumulé de 1,3 milliard d'euros entre 2024 et mi-2025. Avant d’intégrer Gecina, elle a travaillé près de dix ans chez Unibail-Rodamco-Westfield, où elle a occupé des fonctions de direction dans l’investissement, l’asset management et le développement de projets mixtes. Elle devient directrice exécutive résidentiel de Gecina à compter du 1er octobre 2025. A ce titre, elle sera membre du comité exécutif.
Jérôme Estampes a une expérience professionnelle acquise à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et au Brésil, au sein de divers groupes industriels, dont Coty. Il est Chief Financial Officer chez Guerbet depuis 2019 ainsi que directeur informatique, développement des affaires et licences. Il est nommé directeur général par intérim de Guerbet en septembre 2025.