Vincent Marinet France Invest Directeur général 45 ans

Parcours professionnel

Depuis 2011, Vincent Marinet a occupé plusieurs fonctions au sein de la Direction générale du Trésor, au ministère de l’Economie et des Finances, notamment comme adjoint au chef du bureau de la politique commerciale et comme délégué à São Paulo auprès du chef du service économique de Brasília. Il a ensuite été chef du bureau du commerce extérieur, des investissements étrangers et de l’attractivité, puis chef du bureau des financements exports. Enfin, depuis 2021, il était délégué aux enjeux numériques auprès du directeur général du Trésor. Avant 2011, il a débuté sa carrière à la Direction générale de la modernisation de l'État où il a contribué à la révision générale des politiques publiques. À compter du 29 septembre 2025, il devient directeur général de France Invest.

Prise de fonction : 29 septembre 2025