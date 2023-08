Jean-François Boucher

Katia Faour Coca-Cola Europacific Partners France

Début de carrière (2006) en tant que consultante en stratégie avec une spécialisation sur les produits de grande consommation et du retail chez Mars&Co. Brasseries Kronenbourg (2010) : diverses fonctions notamment en tant que responsable de la stratégie et du business développement, manager des ventes hors-foyer, puis directrice du développement des ventes et responsable du category management GMS. Coca-Cola Europacifc Partners (depuis 2017) : directrice associée planning stratégique, responsable du Category management et du Shopper marketing (GMS, hors domicile et e-commerce), directrice d'enseignes sur les clients Grande Distribution et E-commerce, puis Vice-Présidente du développement commercial de Coca-Cola Europacifc Partners et membre du comité de direction (depuis 2023).