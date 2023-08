Jan Kilström Groupe Keolis Directeur général Europe continentale (Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède)

Parcours professionnel

Postes de management dans plusieurs entreprises industrielles suédoises, directeur général de Nils Hanssons Akeri, senior vice-président poids lourds et vice-président transport longues distances de Scania AB (2006) puis responsable de Scania Australia (2008), PDG de Bring Frigoscandia (2010), directeur général de Green Cargo AB (2013). Groupe Keolis : directeur général de Keolis Suède (depuis 2018) puis directeur général Europe continentale (Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède) (à compter de début septembre 2023) et membre du comité exécutif groupe.

Diplômes : Lunds Universitet - Suède