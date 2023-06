Ismael Lecanu DNCA Finance Gérant crédit

Parcours professionnel

Début de carrière au sein du département de gestion de taux chez Ixis AM (2002). Gérant crédit notamment sur les fonds flagships Natixis Credit Euro et Natixis Euro High Yield au sein de Natixis (2005) puis responsable de la gestion de taux et co-responsable de l’allocation d’actif au sein de Klesia (2009). Axa Investment Managers (2011) : gérant analyste crédit senior, spécialisé sur les financières (2011-17), Alpha leader de l’équipe crédit et Aggregate à Paris (2017), responsable de la gestion crédit Euro et gestion globale basée à Paris (2019) puis responsable de la gestion crédit Investment Grade et High Yield Euro, au sein d’une équipe basée à Paris et Londres (2021). Gérant crédit chez DNCA Finance (depuis 2023).

Diplômes :