Alexandra Boucheron Thales

Début de carrière en tant qu'analyste financière au sein de Merrill Lynch (2005). Consultante senior pour les divisions Private Equity and Family Office pour le Groupe Quilvest (2010), chargée de communication financière et relations investisseurs à la Compagnie de Saint-Gobain (2011-14), chargée de communication financière et relations investisseurs (2014) puis directrice de la communication financière et des relations investisseurs de Tarkett, directrice de la communication financière et des relations investisseurs du Groupe Verallia (depuis 2019). Directrice des relations investisseurs (à compter de 2023).