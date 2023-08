Houman Ashrafian Sanofi Vice-président exécutif, responsable recherche et développement

Parcours professionnel

Vice-président et responsable du groupe sciences cliniques d’UCB, en charge plus particulièrement des stratégies relatives à la médecine de précision et des activités cliniques précoces de l’ensemble du portefeuille de recherche et développement, co-fondateur et président de plusieurs entreprises de biotechnologies dont Alchemab Therapeutics, Dualitas, Enara Bio, Mestag Therapeutics, Sitryx et Trex Bio, cardiologue consultant honoraire à l’Hôpital John Radcliffe d’Oxford, professeur invité à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, directeur associé de la plateforme d’investissements privés et de capital-risque spécialisée dans les biotechnologies, les actions de croissance d’entreprises de santé et les technologies médicales de SV Health Investors. Vice-président exécutif, responsable recherche et développement et membre du comité exécutif de Sanofi (à compter du 11 septembre 2023).

Prise de fonction : 11 septembre 2023