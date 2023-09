Hélène Filippi Groupama Asset Management Directrice du conseil et des contrôles

Parcours professionnel

Avocate au sein du département des services financiers du cabinet Gide Loyrette Nouel, directrice du département juridique et membre du comité de direction d’Oddo AM, devenue Oddo BHF Asset Management, associée au sein du cabinet EY Société d’Avocats, membre du comité de direction en charge de la gestion d’actifs, responsable du lancement et directrice de l'équipe et de l’offre Regulatory Asset Management et services d’investissement. Directrice du conseil et des contrôles au sein de Groupama Asset Management (depuis 2023).