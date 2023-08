Gilles Bogaert Pernod Ricard Vice-président exécutif en charge des marchés 54 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en qualité d’auditeur chez Arthur Andersen, à Paris (1991-95). Pernod Ricard (depuis 1995) : Audit & Development Manager (1995), directeur financier de Pernod Ricard Argentina (1998) puis de Pernod Ricard Central & South America, basé au Brésil (2002), directeur de l’audit et du business développement (2003), PDG de Pernod Ricard Brasil (2008), directeur général adjoint en charge des finances, de l’Information Technology et des opérations (2009-18), PDG de Pernod Ricard Europe, Moyen-Orient et Afrique & Amérique latine (2018-23) puis vice-président exécutif en charge des marchés (depuis 2023) et membre du comité exécutif.

Diplômes : ESCP Business School (1991)