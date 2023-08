Gilda Perez-Alvarado Accor Directrice de la stratégie du groupe

Parcours professionnel

Début de carrière chez PwC. JLL (depuis 2004) : expérience en conseil stratégique et financier auprès des plus grands propriétaires et investisseurs du secteur immobilier (fonds souverains, fonds de capital-investissement, marques mondiales, family offices / très grandes fortunes), notamment en tant que directrice générale de JLL Hotels & Hospitality. Directrice de la stratégie du groupe et membre du comité de direction chez Accor (à compter du 1er octobre 2023).

Diplômes : Prise de fonction : 1 octobre 2023