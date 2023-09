© Audacia Gabriel Viellard Audacia Secrétaire général 49 ans

Parcours professionnel

Co-fondateur d’une société de numérisation des villes, responsable du lancement de l’ADtech ADventori, spécialisée dans la personnalisation, la mesure et l’optimisation de la publicité digitale (2008), en parallèle, investisseur au sein de start-up et entreprises de taille intermédiaire cotées et non cotées (depuis 2005). Secrétaire général d’Audacia (depuis 2023).