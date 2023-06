François Brun

Pierre-Yves Eymard Groupe BPCE

Orange : successivement chargé de la mise en place des infrastructures transverses système d'information, du pilotage de l’implémentation et de la mise à jour des Livebox, directeur du programme transverse d’amélioration de la qualité des services haut-débit, directeur des projets de la télévision d'Orange (2010), responsable des projets et du business digital des marques Orange et Sosh puis directeur transformation stratégie et performance du système d'information (2020). Directeur de la stratégie système d'information groupe BPCE (depuis 2023).