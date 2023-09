© Julien Hay Franck-Philippe Georgin Groupe Barrière Secrétaire général 42 ans

Parcours professionnel

Directeur de cabinet du Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme (2008), secrétaire général de la préfecture de la Creuse (2010), conseiller du ministre de l’Intérieur (2011), sous-préfet de Fontainebleau (2012), directeur de cabinet du président du conseil général des Alpes-Maritimes (2012-14), directeur des études et des relations internationales du Parti Les Républicains (2015), membre de la direction de la stratégie et du plan (2017) puis secrétaire général (2018) au sein du groupe Casino, senior vice-président chargé des projets et des développements de la compagnie CMA-CGM (2022). Secrétaire général et membre du comité exécutif du Groupe Barrière (depuis 2023).