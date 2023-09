© Banque Populaire Val de France Fabrice Delclaux Banque Populaire Val de France Directeur du développement, de la distribution et de la transformation, pôle développement et excellence des parcours clients 52 ans

Parcours professionnel

Banque Populaire Val de France : responsable qualité, directeur de l’organisation, directeur de la banque à distance, directeur de l’animation commerciale et de la distribution, directeur de département du Loir-et-Cher puis directeur du développement, de la distribution et de la transformation au sein du pôle développement et excellence des parcours clients et membre du comité de direction (depuis 2023).