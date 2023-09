Fabien Costa

Antoine Daccord Bayard

Début de parcours au sein des rédactions du Populaire du Centre et de l’Echo. Membre des équipes de Libération puis de l'équipe fondatrice du pure player LePost au sein du Monde, rédacteur en chef adjoint en charge du numérique au sein du groupe Elephant (2008), en charge des médias sociaux puis rédacteur en chef culture au sein du Figaro, directeur de la rédaction numérique (2013) puis directeur général des activités numériques au sein du Groupe RTL-M6, directeur général développement et contenus de Radio Nova, des Inrockuptibles, Rock en Seine, et ChEEk au sein du Groupe Combat (2019) puis directeur général de Diverto (2022). Directeur délégué, directeur de La Croix et membre du comité exécutif du groupe Bayard (depuis 2023).