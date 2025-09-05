Eric Rosenthal AG2R La Mondiale Directeur général adjoint en charge de l’épargne retraite et patrimoniale 54 ans

Parcours professionnel

Eric Rosenthal a débuté sa carrière dans le développement des services financiers (crédit, carte de fidélité, épargne) du groupe Carrefour puis il a été responsable de la distribution de Zebank (1999) et de la banque Dexia. Par la suite, il a rejoint Generali (2002) : il y a été directeur commercial et marketing de Dexia Generali Santé (santé individuelle) (2002) puis directeur régional du réseau Generali Proximité (2005-09). Ensuite, il est devenu directeur du réseau de La France Assurance Conseil (2009). Au sein du groupe Apicil, il a occupé les postes suivants : directeur commercial et marketing en charge du périmètre épargne patrimoniale de Legal & General, aujourd’hui Gresham (2011), directeur en charge de la distribution, du marketing et de l’offre d’Apicil Épargne, avec comme périmètre les réseaux de distribution de Gresham Banque Privée (réseau salarié), Intencial (réseau conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Apicil Connect (canal digital) (2015). Depuis 2022, il est directeur général adjoint, en charge de l’épargne et des services financiers au sein du groupe Apicil. Il est nommé directeur général adjoint en charge de l’épargne retraite et patrimoniale au sein d’AG2R La Mondiale à compter du 6 octobre 2025.

Diplômes : Maîtrise administration économique et sociale, spécialisation banque finance Université Paris XII Est Créteil Val-de-Marne Prise de fonction : 6 octobre 2025