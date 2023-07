© SP Eric Campos Crédit Agricole S.A. Directeur de l’engagement sociétal 59 ans

Parcours professionnel

Premier poste dans une entreprise agro-industrielle africaine. Agence Française de Développement (1993) : chargé de missions d’évaluation de programmes et de projets d’aide au développement sur la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique puis détaché en tant que directeur général adjoint auprès de la Société financière pour le développement de la Réunion. Crédit Agricole : successivement directeur financier et des entreprises, des marchés (2001) puis directeur général adjoint pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ; fonctions de développement au sein de la banque de détail à l’international chez Crédit Agricole SA (2006-10) ; directeur général adjoint de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (2010-16) puis, en parallèle, délégué général de la Fondation Grameen Crédit Agricole (2016) et directeur de la responsabilité sociétale et environnementale de Crédit Agricole SA (2018) et membre du comité de direction, directeur du projet sociétal du Crédit Agricole (2021), fonction élargie à celle de directeur général de Crédit Agricole Transitions & Energies (2022), directeur de l’engagement sociétal et membre du comité exécutif (depuis 2023).