Emmanuelle Anglade

Parcours professionnel

Début de carrière dans le conseil (Ernst & Young et FirstMark Communication). Product Marketing Manager (2003) puis directrice de programme chez Neuf Cegetel, successivement en charge des directions clients, opérations gestion de la relation client et marketing global chez SFR, directeur Customer Strategy et gestion de la relation client pour le groupe Accorhotels (2015). Groupe Barrière (depuis 2018) : directrice générale commercial, marketing et technologie groupe (2018) puis directrice générale digital, Data et technologies (depuis 2023) et membre du comité exécutif.