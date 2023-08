Emmanuel Frenehard

Madeleine Roach Sanofi

Directrice, services de conseil financier chez KPMG et consultante, services de conseil en fiscalité d’entreprise et comptabilité chez PricewaterhouseCoopers. AstraZeneca : plusieurs fonctions dans le domaine de la finance et des services à l’entreprise, assorties de responsabilités croissantes, en Allemagne et au Royaume-Uni, responsable services financiers groupe, Asie-Pacifique et directrice, Global Business Services du site en Malaisie. Sanofi (depuis 2022) : responsable audit interne et gestion des risques (depuis 2022) puis vice-présidente exécutive, responsable Business Operations et membre du comité exécutif (à compter du 1er octobre 2023).