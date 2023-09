© MNH Emmanuel de Gastines Mutuelle Nationale des Hospitaliers Directeur stratégie du groupe 52 ans

Parcours professionnel

Auditeur chez Price Waterhouse Coopers (1993), analyste financier chez Telewest à Londres (1995). BearingPoint (1997) : membre de l'équipe télécom et média (1997), Managing Director au sein du département Telecom, Media, Energy and Utilities (2007). Chargé de projets stratégiques et de projets de croissance (commerce aux entreprises et aux particuliers) dans le cadre de lancements d’activités, de produits et de services, de transformation de l’expérience clients et de digitalisation, dans le secteur de la santé, pour des établissements, des laboratoires, des administrations et des assureurs (depuis 2014). Directeur stratégie du groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers (depuis 2023).

Diplômes : Diplôme en finances Université Paris Dauphine (1993)