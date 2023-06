Emilie Mouren-Renouard

Caroline Chanavas EDF

Responsable commerciale d’Imaje-Jingling en Chine (1990), responsable du lancement et directrice générale de la filiale de Sema Group (aujourd'hui SchlumbergerSema) en Chine (1995), directrice des alliances et des partenariats de SchlumbergerSema. Directrice de la stratégie Asie Pacifique et chargée de l'analyse de la valeur du portefeuille de produits du groupe Bull (2003-06), successivement directrice des achats, des opérations commerciales, et enfin de la stratégie et du marketing chez Thales (2006), directrice des achats à la direction des services en charge de la maintenance et de la modernisation des systèmes navals des marines (2013) puis directrice des ressources humaines du groupe (2017) au sein de Naval Group. EDF : directrice déléguée des ressources humaines (depuis 2023) puis directrice exécutive des ressources humaines (à compter du 1er juillet 2023) et membre du comité exécutif du groupe.