Edouard Vieillefond CCR Directeur général 52 ans

Parcours professionnel

Début de carrière au ministère de la Défense (1995). Adjoint au chef du bureau système monétaire et financier international à la direction du Trésor, ministère de l’Economie et des finances (1998) ; secrétaire général adjoint du Comité économique et financier de l’Union Européenne à Bruxelles (2001) ; chef du bureau transport ferroviaire, maritime et automobile (2003-06) puis directeur de participations (2006-09) à l’Agence des Participations de l’Etat, secrétaire général adjoint en charge de la direction de la régulation et des affaires internationales au sein de l’Autorité des Marchés Financiers (2009). Covéa (2014) : chargé de mission auprès de Thierry Derez, PDG (2014) sur la problématique de la gouvernance des risques du groupe dans la perspective de l’entrée en vigueur de la direction Solvabilité 2, directeur assurance vie (2015), directeur général de GMF (2018-20) et membre du comité exécutif. Président de sa structure de conseil, Praesential. CCR : directeur général délégué (2022) puis directeur général (depuis 2023).