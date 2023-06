Domitille Vielle

Anne-Sophie Herelle Eurobio Scientific

En poste chez Roland Berger Strategy Consultants et Goldman Sachs puis conseil M&A pour des clients industriels dans toute l'Europe au sein de JPMorgan à Londres. Directrice d’investissement au sein du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), devenu Bpifrance Investissement (2009), directrice et membre du comité de direction de Bpifrance Capital Développement, en charge des investissements dans les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises (2017). Eurobio Scientific : Chief Financial Officer groupe en charge des finances, des relations investisseurs et des systèmes d’information, membre du comité exécutif du groupe (2022) puis directrice générale déléguée, finance et systèmes d'information (depuis 2023).