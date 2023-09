Delphine Drévillon Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels Directrice du marché entreprises 48 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en qualité d’avocate spécialiste du droit des sociétés au barreau de Paris puis juriste corporate chez Ubisoft. Crédit Mutuel Arkéa (2006) : juriste sur les sujets corporate, de gouvernance et de droit des marques au secrétariat général du groupe puis responsable juridique et ressources humaines, membre du comité de direction chez Arkéa On Life (2011). Responsable des relations institutionnelles et clientèles au Crédit Mutuel de Bretagne, adjointe au secrétaire général (2015). Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : directrice du centre d’affaires du Finistère (2019) puis directrice du marché entreprises (depuis 2023).