David Abitbol Société Générale Responsable du métier titres 55 ans

Parcours professionnel

Société Générale : actuaire (1992) puis responsable d'études et des opérations de funding au sein du département Asset & Liability Management de la direction financière du groupe, directeur de projet des activités de dérivés de taux, de futures et de marché monétaire au sein de la direction des opérations de Société Générale Corporate and Investment Banking (1997), directeur de programme sur les activités Fixed Income au sein de la direction des marchés de capitaux (2000), divers postes dont celui de responsable mondial (2010) au sein du département des opérations de Société Générale Corporate and Investment Banking, Chief Operating Officer de Société Générale pour la région Asie Pacifique et Chief Executive de Société Générale Hong-Kong (2014), directeur du métier titres au sein de Société Générale Securities Services (depuis 2019) puis directeur de Global Transaction & Payment Services (à compter du 1er juillet 2023).

Prise de fonction : 1 juillet 2023