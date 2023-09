Damien Marchi Vivendi Directeur RSE

Parcours professionnel

Membre des équipes de plusieurs sociétés de production audiovisuelle en France et à l’international, collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales, des organisations à but non lucratif et les Nations Unies à Bruxelles. Vivendi (depuis 2014) : directeur monde des contenus à Havas, directeur marketing et communication et membre du comité exécutif de Gameloft (2018), directeur du développement RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) (2012) puis directeur RSE (depuis 2023).

Diplômes :