© Tous droits réservés Damien Cléris Natixis Interépargne Directeur général 45 ans

Parcours professionnel

Début de carrière chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, au Vietnam (1999). Groupe BPCE (depuis 2004) : en poste à l’inspection générale (2004) ; en poste au sein du département stratégie (2009), responsable de la stratégie de la banque de grande clientèle (2010), responsable de la stratégie et du business development de la banque de grande clientèle, responsable du coverage corporate et conseil de la plateforme Asie-Pacifique, à Hong Kong (2013), responsable du coverage corporate et institutionnel et co-responsable de la banque d’investissement Asie-Pacifique (2016), co-responsable mondial du coverage au sein de la banque de grande clientèle (2019) au sein de Natixis ; responsable du développement corporates et des réseaux du groupe BPCE au sein de la banque de grande clientèle, en charge de la direction des équipes de Coverage regional de Natixis Corporage & Investment Banking et parallèlement directeur du programme entreprises de taille intermédiaire du Groupe BPCE (depuis 2021) ; directeur général de Natixis Interépargne (à compter du 1er septembre 2023).

Diplômes : Prise de fonction : 1 septembre 2023