Corinne Deleplace

Cyril Buxtorf Groupe SEB

Début de carrière dans le conseil export en Allemagne puis dans le marketing et l’audit interne chez L’Oréal. Groupe Seb (depuis 1997) : chef de marché international au sein d'une des activités stratégiques sur le site du berceau historique du groupe, à Selongey (1997), responsable du groupe Seb Communauté des Etats Indépendants (CEI : Groupe Seb Vostok ; Ukraine ; Baltiques), basé à Moscou (1999), directeur de la région Eurasie (Europe de l’Est, Turquie, Moyen Orient, Afrique), membre du comité de direction du groupe et directeur général de l’Europe de l'Ouest et du Sud (2007), directeur général de l’activité entretien de la maison et soin de la personne (2010), directeur général du continent Europe, Moyen-Orient et Afrique/Grande Europe (2015) puis directeur général adjoint, produits et innovation (depuis 2023) et membre du comité exécutif et du comité de direction générale.