Corentine Poilvet-Clédière LCH SA Directrice générale

En poste chez EY Financial Services puis au sein de BNP Paribas, à New York, responsable mondiale de la stratégie réglementaire du London Stock Exchange Group. LCH SA : responsable de la gouvernance en charge du lancement de CDSClear, responsable de RepoClear et de la gestion du collatéral (depuis 2019) puis directrice générale (à compter du 1er octobre 2023 et sous réserve des approbations réglementaires requises).

Diplômes : Prise de fonction : 1 octobre 2023