Constance Wible

Amandine Aury PwC France

Crédit Agricole : diverses fonctions, du recrutement, à la gestion des relations écoles, Global Head of Human Resources pour les marchés du Fixed-Income, et Global Head des initiatives Talent Management pour Crédit Agricole Corporate Investment Bank. Chargée de l'accompagnement de la transformation culturelle, opérationnelle et ressources humaines au sein de Microsoft, en France (2014) puis au Japon (2016-18), responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de croissance et de transformation du segment entreprises en France au sein de Sodexo (2018) puis Chief People Officer chez Linedata. Directrice des ressources humaines et membre du comité de direction au sein de PwC France (depuis 2023).