Constance Clerc Natixis Investment Managers Head of Business Enhancement

Parcours professionnel

Début de carrière dans le domaine des fusions-acquisitions chez Oddo & Cie puis dans le conseil aux banques et assureurs sur leur stratégie de distribution de réseau au sein de BearingPoint. Natixis Investment Managers (depuis 2016) : différentes fonctions dont dernièrement celle de directrice de la stratégie et de la gestion des ventes pour la distribution internationale puis Head of Business Enhancement (depuis 2023).

Diplômes :