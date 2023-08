Clément Michel Groupe Keolis Directeur général France, Ile-de-France et territoires 48 ans

Parcours professionnel

SNCF (1999) : plusieurs postes opérationnels notamment à Paris et à Montpellier, directeur de la Gare de Paris-Gare de Lyon (2005). Groupe Keolis : directeur de l’exploitation du réseau de tramway Yarra Trams à Melbourne en Australie (2009) puis directeur général de Yarra Trams (2013), PDG de Keolis North America (USA et Canada) (2016), directeur des ressources humaines et de la transformation (depuis 2021) puis directeur général France, Ile-de-France et territoires (à compter de début septembre 2023) et membre du comité exécutif groupe.