Christopher Dembik

Ziad Gebran AXA

Début de carrière dans la communication et les affaires publiques pour l'industrie des télécommunications et du numérique puis dans des agences de publicité et de communication corporate (Grey Paris, Parties Prenantes, Equancy-Bonafide, LittleWing). Collaborateur du ministre des Collectivités territoriales, du ministre des Outre-mer et ministre des Armées, Sébastien Lecornu, notamment en qualité de conseiller en communication et presse dans ce dernier ministère. Directeur des relations presse, de la réputation et de la communication aux actionnaires individuels et salariés chez Axa (à compter du 11 septembre 2023).