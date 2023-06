© Tous droits réservés Christophe Eglizeau Natixis Investment Managers Responsable réseaux BPCE et épargne entreprise 55 ans

Parcours professionnel

Responsable planification financière et de l’ALM au Crédit du Nord (1995), directeur du contrôle de gestion et de l’ALM au Crédit Foncier (2001) et membre du directoire de Vauban Mobilisation garanties. Groupe BPCE : directeur adjoint du Corporate développement à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (2004) ; secrétaire général du pôle services financiers spécialisés (2007), secrétaire général de la banque de grande clientèle (2012), responsable de la transformation et de l’excellence opérationnelle (2016), membre du comité exécutif (depuis 2016) puis directeur général de Natixis Interépargne (depuis 2017) au sein de Natixis ; responsable réseaux BPCE et épargne entreprise, membre du comité de direction gestion d’actifs et de fortune au sein de Natixis Investment Managers (à compter du 1er septembre 2023).

Prise de fonction : 1 septembre 2023