Caroline Chaix Sanef Groupe Directrice de la communication externe

Parcours professionnel

Début de carrière chez Hachette Livre. Diverses fonctions de communication pour différentes entités du groupe ABN Amro (1997), directrice de la communication d’ABN Amro Bank (2005), directrice de la communication de The Royal Bank of Scotland (RBS) pour la France, la Belgique et le Luxembourg, suite au rachat des activités de banque de financement et d’investissement par RBS (2007), directrice de la communication externe de Bouygues Telecom (2011-22). Directrice de la communication externe et membre du comité de direction du groupe Sanef (depuis 2023).